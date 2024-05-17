Подмосковная общественная организация инвалидов «Колесница» провела автопробег

Мероприятие посвятили Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Маршрут патриотического автопробега пролегал через города воинской славы Московской области: Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск и Дмитров.

Участниками автопробега стали 16 пилотов с инвалидностью из разных городов Московской области. Мероприятие объединило людей с разными судьбами, среди которых военные, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты.

«Организация «Колесница» проводит очень большую и важную работу. Уже более десяти лет она защищает права инвалидов-колясочников в нашем Подмосковье, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку, делает их жизнь комфортней, проводит интересные мероприятия. Также она берет под опеку наших защитников — участников СВО, которые получили инвалидность Уже второй раз в Подмосковье проходит патриотический автопробег «Дорогами Победы». Было приятно увидеть на мероприятиях в рамках пробега много нашей подмосковной молодежи. Благодарю всех за участие и за поддержку таких важных проектов!» — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Патриотический автопробег «Дорогами Победы» организован, в том числе на средства, полученные в рамках грантового конкурса для НКО, запущенного министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Фондом президентских грантов. Поддержку проекту также оказали другие подмосковные ведомства: Главное управление региональной безопасности, ГИБДД, министерство здравоохранения, территориальный центр Медицины Катастроф.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.