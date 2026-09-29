Мосавтодор восстановил освещение дорог в 11 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили 11 линий освещения на региональных дорогах в 11 округах Подмосковья в ходе летнего содержания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Освещение восстановили рядом с социально значимыми объектами. В Котельниках работы провели на Дзержинском шоссе у спортивного комплекса «Дружба», сквера «Патриот», женской консультации и школы. Во Фрязине — на проспекте Мира у детской школы искусств и дома-музея имени Героя Советского Союза И. И. Иванова. В Долгопрудном линии отремонтировали на Новом бульваре у детских садов и школ.

В Подольске освещение восстановили на улице Володи Дубинина у спортивной школы, библиотеки, поликлиники и детского сада. В Наро-Фоминске работы провели на улице Найдова-Железова у спортивного комплекса «Нара» и парка имени В. В. Воровского.

Линии также отремонтировали в Солнечногорске на Тимоновском шоссе у остановки «Дом рыбака», в деревне Тарбушево городского округа Коломна на улице Набережной у остановки «Тарбушево-2» и в Черноголовке на Щелковском шоссе у остановки «Автобаза». Работы прошли в Люберцах на Комсомольском проспекте, в деревне Борисово городского округа Серпухов на Борисовском шоссе и в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово на улице Садовой.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.