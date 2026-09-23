Мосавтодор восстановил 13 линий освещения в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора в ходе работ по содержанию региональных дорог отремонтировали 13 линий освещения в десяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор восстановил освещение на улице Горького в Жуковском, улице Московской и проспекте Мира во Фрязине, улице Комсомольской в Белоозерском городского округа Воскресенск и проспекте Ленина в Подольске.

Линии также отремонтировали на улице Московской в Щелкове, улицах Антипова и 1 Мая в Егорьевске и на дороге в деревне Василенцево муниципального округа Егорьевск.

Дорожники восстановили освещение на 34-м км Каширского шоссе в Ленинском округе, улице Сиреневой в деревне Алеево городского округа Ступино, улице Пролетарской в деревне Ивановское городского округа Серпухов и на дороге в деревне Тюфянка муниципального округа Чехов.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в «МАКС».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.