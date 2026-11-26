Мосавтодор привел в порядок 17 дорог в Богородском округе
Фото - © Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»
Сотрудники Мосавтодора отремонтировали покрытие, убрали мусор и восстановили элементы инфраструктуры на 17 региональных дорогах Богородского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мосавтодор провел работы по содержанию 17 региональных дорог в Богородском округе для комфортного и безопасного проезда жителей.
Дорожники отремонтировали ямы на улице Ильича в Ногинске, в деревнях Бездедово, Шульгино и Боровково, селах Балобаново и Кудиново, а также вблизи деревни Черново и села Мамонтово.
Мусор убрали на улице Большой Московской в Старой Купавне, на Бисеровском шоссе в Электроуглях, на улице Ленина в селе Кудиново и в поселке городского типа имени Воровского.
Ограждения и дорожные знаки привели в нормативное состояние на улице Советской Конституции в Ногинске и на улице Заводской в Электроуглях. Линии наружного освещения восстановили на улице Железнодорожной в Электроуглях, в деревнях Ельня и Починки, чтобы сделать проезд в темное время суток безопаснее.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.
«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.