Мосавтодор привел в порядок 11 региональных дорог в Люберцах

Специалисты Мосавтодора привели в порядок 11 региональных дорог в городском округе Люберцы: отремонтировали покрытие и элементы инфраструктуры, убрали мусор и опилили ветви деревьев, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора провели работы по содержанию 11 региональных дорог в городском округе Люберцы. Ямочный ремонт выполнили на Октябрьском и Комсомольском проспектах, в Проектируемом проезде № 4296 в Люберцах и на улице Энергетиков в Дзержинском. На Комсомольском проспекте также восстановили линию наружного освещения, а на Кореневском шоссе в Краскове удалили граффити.

Для безопасности движения дорожники привели в нормативное состояние знаки на Быковском шоссе в Малаховке, ограждения на Волковской улице в Люберцах и светофоры на улице Гаршина в Томилине и в Жилине-1.

Смет и мусор убрали на Комсомольском проспекте в Люберцах, на Вертолетной улице в микрорайоне Зенино у ЖК «Самолет», а также в Краскове и деревне Мотяково. В Малаховке, помимо уборки мусора, опилили ветви деревьев. Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.