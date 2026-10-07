Мосавтодор очистил остановочные павильоны в 10 округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора выявили и устранили незаконную рекламу и граффити на остановках в 10 округах при обследовании региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор очистил остановочные павильоны от граффити и незаконной рекламы в 10 округах Подмосковья. Нарушения выявили при обследовании региональной дорожной сети.

Дорожные службы удалили вандальные надписи на остановках «Квартал Гальчино» на бульваре 60-летия СССР в деревне Гальчино округа Домодедово, «Губастово» на улице Кирова в деревне Губастово округа Коломна, «Почта» на улице Ленина в Истре, «Черное» на Носовихинском шоссе в деревне Черное округа Балашиха и «Девятки» на улице Советской в Голицыне Одинцовского округа.

От незаконной рекламы очистили остановки «ДК ЦМИС» на улице Центральной в Солнечногорске, «Заворово» в селе Заворово Раменского муниципального округа, «Фабрика» на Можайском шоссе в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа, «МЭЗ» на Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка округа Люберцы. Работы также провели на остановках «Октябрьская улица, 37» на улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, «Проспект Госфильмофонда» на 54-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово, «Больница» на улице Московской во Фрязине и «Клуб» в деревне Гребнево округа Щелково.

Порча павильонов ухудшает их внешний вид и безопасность. Регулярная очистка от граффити и рекламы помогает поддерживать остановки в аккуратном состоянии и сохранять дорожную инфраструктуру.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.