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Столкнулись лоб в лоб: 2 человека погибли в ДТП в Раменском округе

Происшествия
ГУ МВД России по Московской области

Фото - © ГУ МВД России по Московской области

В поселке Рылеево Раменского округа произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля, погибли два человека, сообщает подмосковный главк МВД РФ.

Авария случилась около 22:10 7 октября. Предварительно, водитель 2001 года рождения за рулем Chevrolet выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai.

В результате лобовой аварии два человека погибли, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки специалисты примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.

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