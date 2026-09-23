Мосавтодор летом отремонтировал знаки на 22 дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора в ходе летнего содержания привели в нормативное состояние дорожные знаки на 22 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки на 22 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья в ходе работ по летнему содержанию.

В городах работы прошли на улице Мясищева в Жуковском, улице Карла Маркса в Раменском, проспекте Мира во Фрязине, улице Урицкого в Истре и проспекте Испытателей в Красноармейске. В Орехово-Зуеве знаки привели в порядок на улицах Гагарина и Дзержинского, в Подольске — на улицах Высотной, Колхозной, Клемента Готвальда и Школьной.

Знаки также отремонтировали на Центральной улице в деревне Топорково Лосино-Петровского округа и на улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево округа Солнечногорск. В Серпухове работы провели на Пролетарской улице, в деревне Борисово — на Борисовском шоссе.

В Коломне знаки починили на Колычевском проезде, улицах Астахова и Октябрьской Революции, а также на Малинском шоссе. В округе работы затронули Шоссейную улицу в селе Федосьино и Советскую улицу в селе Коробчеево.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.