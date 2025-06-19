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Монтаж каркаса экотропы завершают в парке Дружба в микрорайоне Люберец

Продолжается активная фаза создания современного парка «Дружба» вблизи озера Черное. Строительная готовность моста, который свяжет микрорайон Зенино городского округа Люберцы и столичную Некрасовку, составляет более 70%. Вокруг озера рабочие обустраивают прилегающую территорию: завершают монтаж каркаса экотропы, прокладывают коммуникации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Общая площадь благоустройства составит 18,32 га. Люберецкий микрорайон Зенино и столичную Некрасовку соединит мост протяженностью 590 метров.

«Знаковый для округа проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству парка: формируется сеть пешеходных маршрутов, обустраиваются прилегающие территории, появляются современные детские и спортивные площадки», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Проектом также предусмотрено обустройство зон отдыха, велодорожки, смотровых площадок, спортивного кластера и детских игровых площадок. Для обеспечения безопасности будут установлены опоры освещения с камерами, подключёнными к системе «Безопасный регион».

Полностью завершить работы по созданию парка и моста «Дружба» планируется осенью 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.