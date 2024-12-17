Модернизированный «Сапсан» выполнит первый рейс 23 декабря

В честь 15-летия с момента запуска поездов «Сапсан» РЖД представил первый поезд с полной модернизацией отечественными компонентами, первый рейс которого состоится 23 декабря, сообщает ТАСС .

Презентация первого обновленного состава «Сапсана» состоялась на Белорусском вокзале в центре Москвы.

«23 декабря», — ответил замглавы РЖД Иван Колесников на вопрос о дате первого рейса поезда.

В модернизированном составе предусмотрены приватные зоны для деловых встреч. В вагоне № 10 для родителей с детьми будут оборудованы игровые пространства, а в вагоне бизнес-класса установят новые кресла. В вагонах эконом-класса на каждом сиденье есть разъемы для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, На мероприятии была представлена обновленная посуда и ассортимент вагона-бистро «Сапсана» на 2025 год. В новом меню можно найти блюда из разных уголков России, а также оригинальные десерты и вино.

Винная карта была создана при участии российских виноделов. Кроме того, был представлен специальный набор для детей, включающий детское питание и игрушку.

С момента запуска высокоскоростных поездов в 2009 году «Сапсаны» перевезли почти 63 млн пассажиров. За 15 лет эксплуатации они преодолели более 75,8 млн километров, что эквивалентно 119,7 тыс. рейсов.