Многодетные семьи Подмосковья могут оформить право на бесплатную парковку онлайн

Многодетные семьи, проживающие в Московской области, могут легко оформить льготную парковку через Добродел. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Это позволит им совершенно бесплатно парковаться на платных стоянках в одиннадцати городах: Видное, Долгопрудный, Коломна, Королев, Красногорск, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Реутов и Сергиев Посад.

Для этого нужно в приложении зайти в раздел «Услуги», далее «Все услуги», перейти в «Личные документы» и выбрать «Внесение сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок».

Также через этот сервис можно изменить данные в реестре, если изменились ФИО, место жительства заявителя или госномер транспортного средства, а также исключить автомобиль из реестра, если утрачено право на льготы или машина продана, снята с учета в ГАИ МВД РФ.

Льгота действует 2 года для многодетной семьи и 1 год для приемной семьи. После окончания срока достаточно снова подать заявку через Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.