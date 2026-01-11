сегодня в 19:01

Многие рейсы задержаны и отменены в аэропорту польского Гданьска из-за снегопада

Из-за мощного снегопада была нарушена работа аэропорта Гданьска в Польше. 11 января прирост снежного покрова в Поморском воеводстве был до 50 сантиметров, рассказал РИА Новости представитель воздушной гавани.

Также там дует сильный ветер. Вьюга негативно влияет на работу аэропорта.

В расписание полетов были внесены корректировки. Одни рейсы отменили, другие задерживаются на прилет и вылет. Среднее опоздание составляет 60 минут.

По словам источника, работники аэропорта активно чистят взлетно-посадочную полосу. Однако некоторые пилоты боятся садиться и уходят на запасные аэродромы.

В аэропорту Кракова самолеты тоже задерживаются на вылет в среднем на 46 минут. Но в целом рейсы выполняются по расписанию.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.