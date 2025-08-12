Мистика: в Москве автобусы одного маршрута устроили два загадочных ДТП за час

сегодня в 19:10

В Москве автобусы одного маршрута устроили два загадочных ДТП за час

В Москве автобусы одного и того же маршрута устроили две аварии за час, которые произошли на соседних улицах. В результате «мистических» столкновений два пешехода пострадали, сообщает «МК: срочные новости» .

Первая авария произошла в 17:15 на улице Гримау. Автобус № 119 сбил мужчину, который переходил дорогу по «зебре». Пострадавшего увезли в больницу.

Спустя чуть более часа, в 18:25, на соседней улице Дмитрия Ульянова произошла еще одна авария с участием 119-го автобуса. Он сбил женщину, которой тоже потребовалась медицинская помощь.

«Нечто из области мистической математики или математической мистики», — с юмором заметили журналисты.

