Минздрав назвал лекарства, после которых запрещено садиться за руль

В перечень лекарств, при приеме которых запрещается управлять машиной, попали корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка, сообщает Autonews .

В список включены свыше 200 медпрепаратов. Большинство из них очень популярны у россиян, и купить их можно без рецепта.

Например, Корвалол, Валокордин и Валосердин нельзя принимать водителям из-за содержания в них этилового спирта и фенобарбитала, Афобазол — из-за возможного развития седативного эффекта и повышенной сонливости, корень солодки — из-за этилового спирта 90%, также может быть снижение скорости психомоторных реакций.

Парацетамол нельзя принимать при вождении, так как он может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений. Также сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений вызывает Антигриппин.

В перечень попали спреи для горла и сиропы Септолете, ТераФлю, Синекод, Тантум Верде и Фарингоспрей. Их запретили принимать водителям из-за содержания этилового спирта 96%. При их приеме возможно снижение скорости психомоторных реакций.

Данный перечень быстро разошелся по социальным сетям. Водители решили, что при выявлении указанных лекарств при медосвидетельствовании у ГИБДД будет повод для лишения прав. Это подтверждает и судебная практика в стране.

В Минздраве РФ пояснили, что перечень не является проектом нормативного акта, он не устанавливает запрет или санкции за его нарушение. На сегодняшний день действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня. Поэтому юристы считают, что нахождение в организме таких препаратов не должно стать причиной лишения водителя прав.

Изменения в закон по данному вопросу разработаны в правительстве. Их планируется рассмотреть в Госдуме в мае этого года.