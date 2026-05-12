Минтранс сообщил о 5-балльных пробках в Подмосковье 12 мая

Загруженность дорог Московской области утром 12 мая достигла 5 баллов. Затруднения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение осложнено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе. Также заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Актуальная информация о ситуации на дорогах и работе транспорта Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.