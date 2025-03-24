Минтранс РФ против введения «периода охлаждения» для невозвратных билетов

Минтранс РФ не поддерживает введение «периода охлаждения» для невозвратных билетов на поезда и самолеты. Ведомство считает это нецелесообразным, сообщает РИА Новости .

Как отметили в министерстве, эту позицию уже обсудили с перевозчиками. Ее проработали.

В Минтрансе считают, что с помощью инициативы недобросовестные граждане будут бронировать билеты, чтобы затем перепродавать их. Потому ведомство считает нецелесообразным принятие инициативы, добавили в ТАСС.

Инициатива ввести «период охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты принадлежит Союзу пассажиров. Она направлена на то, чтобы у покупателей появилась возможность избавиться от ошибок, допущенных при бронировании билета.

Ранее Минтранс попросил ОАО «РЖД и авиационные компании оценить данное предложение.