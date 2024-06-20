Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Московской области вечером 20 июня

Вечером 20 июня загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе посёлка Большие Вязёмы и деревни Павловское. Призываем водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.