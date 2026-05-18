Минтранс Подмосковья утвердил правила работы аренды СИМ

Министерство транспорта Московской области утвердило единый подход к организации сервисов аренды средств индивидуальной мобильности в Подмосковье. Соглашения с операторами уже заключены в Черноголовке и Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс Подмосковья разработал единые правила работы сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) для стандартизации их деятельности в регионе. Документ направлен на повышение безопасности и упорядочивание использования электросамокатов.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что среди основных проблем — хаотичная парковка, использование СИМ несовершеннолетними и езда по двое или трое на одном самокате.

«Чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для всех участников движения, присутствие и координация сервисов проката в городах Подмосковья организовываются администрациями округов — сформирован план взаимодействия округов с операторами сервисов аренды СИМ», — рассказал Сибатулин.

В рамках соглашений определяются зоны присутствия сервисов, ограничения работы и максимально допустимое количество СИМ в округе. В Черноголовке и Воскресенске уже утверждены требования к местам размещения самокатов с разметкой и знаками, перечень парковочных зон, зоны ограничения скорости и полного запрета движения, а также время работы сервиса. Во время праздничных мероприятий аренду ограничивают в общественных и пешеходных зонах, а также в местах перекрытия дорог.

Округа, где сейчас действует запрет на аренду электросамокатов, рассматривают возможность возвращения сервисов и находятся в процессе подписания соглашений. Также утвержден регламент по обратной связи с жителями, мониторингу передвижения СИМ и контролю за соблюдением ПДД.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.