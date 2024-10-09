Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 4% в 2024 году

Минтранс Подмосковья поделился статистикой аварийности на дорогах региона с начала года. За 9 месяцев зафиксировано 2 816 ДТП с погибшими и ранеными, сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 4%, также снизилось число погибших — на 7%, число раненых — на 6%. Самыми частыми видами ДТП остаются столкновения, наезды на пешеходов вне переходов и на переходах, а также аварии с участием СИМ. Отмечу, что почти на 40% выросло число наездов на животных», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Чтобы обезопасить себя и минимизировать риск ДТП осенью, автомобилистам следует проверить давление в шинах, заряд аккумулятора и фары. А также чаще протирать стекла, загрязнения на лобовом стекле — типичная осенняя проблема. Если в это время в бачке не будет омывающей жидкости, дворники будут размазывать грязь. В таком случае вероятность попадания в ДТП возрастет в несколько раз. Протирайте стекло вручную, особенно в тех зонах, куда дворники не достают.

Световой день стал короче, пешеходам не стоит пренебрегать световозвращателями, чтобы быть заметнее на дорогах, а водителям нужно быть более внимательными: снижать скорость в черте населенных пунктов, а также в зоне знака «Дикие животные», перед переходами и лужами, чтобы избежать аквапланирования.

Для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники продолжают реализацию комплекса работ: уже построили более 50 км тротуаров, 35 км линий освещения, установили 2 тысячи катафотов по осевой разметке и продолжают устанавливать ограждения и знаки. Также в области продолжаются рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтеров, направленные на профилактику и соблюдение ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.