Минтранс Подмосковья составил перечень маршрутов до пляжных зон отдыха

Минтранс Подмосковья собрал список маршрутов до пляжей, до которых жители и гости региона могут добраться на общественном транспорте — в список вошли 25 автобусных и трамвайных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первое место — пляж «Бочманово»в Коломне. Доехать до него можно на 9 автобусных и 3 трамвайных маршрутах. Выйти необходимо на остановках «Приокская» и «ул. Черняховского».

Следующее место отдыха — Набережная озера Сенеж и центральный городскойпляж Солнечногорска. До пляжа ходят автобусы маршрута № 3 «ТЦ Выстрел — Автостанция Солнечногорск», выйти необходимо на остановке «ТЦ Выстрел».

Еще одно место в списке — Дзержинские карьеры. Добраться до места можно на маршруте № 904 «Дзержинский (Областная больница) — ул. Угрешская — м. Котельники», выйдя на остановке «Фристайл». Также до карьеров можно доехать на 8 автобусных маршрутах, выйдя на остановке «Рынок».

До пляжа «Золотые пески», расположенного в Орехово-Зуевском округе, можно добраться на маршрутах № 22 «Автостанция Куровское — Автовокзал Орехово-Зуево», № 39 «Язвищи — Автовокзал Орехово-Зуево» и № 42 «Станция Авсюнино — Автовокзал Орехово-Зуево» до остановки «Коротково-3».

На всех маршрутах обеспечен прием безналичной оплаты проезда — банковскими и транспортными картами, а также действуют меры социальной поддержки для льготных категорий жителей Подмосковья и Москвы.

Ознакомиться с перечнем маршрутов можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.