Минтранс Подмосковья составил перечень маршрутов до парка «Дубрава» в Павловском Посаде

Минтранс Подмосковья собрал список автобусных маршрутов региона, на которых можно доехать до Пестовского парка в Балашихе. В список вошли 12 маршрутов, об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

№ 1 «Степурино — Техникум», № 25 «Субботино — Вокзал», № 58 «Вокзал Электросталь — Автовокзал Павловский Посад», № 21 «Автостанция Электрогорск — Автовокзал Павловский Посад», № 4 «Площадь Революции — Лесная улица», № 9 «Вокзал Павловский Посад — Вокзал», № 56 «Площадь Революции — Вокзал», № 7 «Площадь Революции — ул. Фрунзе — Площадь Революции», № 2 «Площадь Революции — ул. Белинского», № 35 «Площадь Революции — Вокзал», № 22к «Площадь Революции — Евсеево — Конечная» и № 386 «м. Партизанская — Автовокзал Павловский Посад».

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

В парке все желающие могут устроить пикник в кругу семьи или взять на прокат велосипеды для активного отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.