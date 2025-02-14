Минтранс Подмосковья составил перечень маршрутов до мест романических прогулок

«Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья подготовило список автобусных маршрутов до мест для романтических свиданий. Французский замок La Ferme de Rêve в Коломне отлично подойдет для совместных выходных, здесь можно прогуляться на природе и устроить ужин, сообщает пресс-служба ведомства.

Также на территории комплекса возможно посетить ферму, сафари-парк, побывать в мини-зоопарке и сходить на экскурсию по самому замку. Добраться до места можно на автобусном маршруте № 55 «Озеры — Мощаницы» от автостанции «Озеры» до остановки «Доношово».

Второе место для свиданий — это Мистический Замок в Балашихе. Добраться до локации можно на автобусах, следующих по маршруту № 1012к «Балашиха (мкр. Дзержинского) — Москва (м. Новокосино)», от станции метро «Новокосино», остановка «ул. 7-я Линия».

Музей-заповедник «Архангельское» в г. о. Красногорск — прекрасное место для романтических встреч, доехать до музея можно на автобусах маршрутов № 520 «Красногорск (ст. МЦД Павшино) — д. Бузланово» и № 540 «Бузланово — Москва (м. Тушинская)», выход на остановке «Архангельское».

Провести время на природе, погулять по липовой аллее можно в Подольске в усадьбе Дубровицы. До места следует маршрут № 65 «ст. МЦД Подольск — Дубровицы», выйти необходимо на остановке «Дубровицы».

Еще одним местом в нашей подборке стала усадьба Середниково, где провел свое детство М. Ю. Лермонтов. Поместье расположено в г. о. Химки и до него курсируют автобусы маршрута № 40 «Химки (платф. Фирсановка) — сан. Мцыри», остановка «Санаторий Мцыри».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.