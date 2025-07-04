Около 20 тыс выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен

В Московской области подведены итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года. В испытаниях приняли участие порядка 20 тысяч выпускников колледжей региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время экзамена студенты выполняют практическое задание, максимально приближенное к реальным условиям производственной деятельности.

«По количеству участников демонстрационного экзамена, а также по числу студентов, выбравших профильный уровень, Подмосковье вошло в тройку лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. В первом полугодии 2025 года порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 16 249 человек сдали демонстрационный экзамен профильного уровня, что составляет 81,46% от общего числа участников», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен проводится по двум уровням: базовому, который соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, и профильному, учитывающему дополнительные квалификационные требования работодателей.

Качество выполнения заданий оценивали более 5 тысяч экспертов, 76% из которых — индустриальные эксперты. Это действующие специалисты из соответствующих отраслей, обладающие профессиональным опытом и компетенциями.

В ведомстве добавили, по итогам экзамена выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании, а также цифровой паспорт компетенций — электронный документ, отражающий индивидуальные результаты выполнения заданий. Такой паспорт позволяет работодателям оперативно оценить уровень подготовки кандидата и принять обоснованное решение при найме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.