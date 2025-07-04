Свыше 7,6 тыс урн на общественных пространствах Подмосковья привели в порядок

Специалисты коммунальных служб под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области устранили дефекты малых архитектурных форм — урн, сообщает пресс-служба ведомства.

К наиболее распространенным дефектам урн относятся:

механические повреждения — вмятины, трещины, сломанные детали;

ржавчина на металлических конструкциях;

выцветание краски и загрязнение внешней поверхности.

Так, с начала года 7 633 урн приведено в надлежащее состояние. Наибольшее количество работ выполнено в городских округах Балашиха — 556, Серпухов — 504 и муниципальном округе Раменский — 422.

При обнаружении дефектов или ненадлежащего содержания малых архитектурных форм необходимо информировать свою управляющую организацию. Если проблема остается нерешенной — обратитесь в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.