В Дмитрове выпускники Подмосковного политехнического колледжа получили дипломы

В стенах Подмосковного политехнического колледжа прошла торжественная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании. Этот день стал ярким и незабываемым для всех участников праздника, ведь он символизирует начало нового этапа в жизни вчерашних студентов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Торжественная церемония развернулась в просторном актовом зале учебного заведения, где собрались 460 выпускников: 78 человек получили красные дипломы, что стало заслуженным признанием их упорного труда и выдающихся достижений в учёбе.

Атмосфера праздника была наполнена особым волнением и торжественностью. Со словами напутствия и добрыми пожеланиями к выпускникам обратилась заместитель директора по учебной работе Ирина Викторовна Курганова. Её напутствия были проникнуты искренней заботой о будущем молодых специалистов и верой в их успех.

Творческий подход к организации мероприятия проявили сами выпускники. Каждая группа подготовила уникальный ретроспективный видеоролик, рассказывающий об их студенческой жизни. Эти трогательные фильмы вызвали бурю эмоций у выпускников и их родителей, наполнив зал тёплыми воспоминаниями и радостными улыбками.

В завершение праздника выпускники выразили искреннюю благодарность своим преподавателям, вручив им цветы и памятные подарки. Общие фотографии запечатлели этот важный момент в жизни молодого поколения специалистов.

Большая дружная семья Подмосковного политехнического колледжа с гордостью отправила своих выпускников в самостоятельное плавание по морю жизни, веря в их успех и светлое будущее.

«Трогательные моменты прощания и грусть расставания с любимым учебным заведением обязательно сменятся радостью новых открытий и свершений, а полученные знания и навыки помогут выпускникам уверенно идти по жизни, реализуя свои самые смелые мечты. В добрый путь!» — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.