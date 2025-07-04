Около 60 участников Подмосковья вышли в финал национального чемпионата «Абилимпикс»

По итогам отборочного этапа национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», проходившего на территории Северо-Западного и центрального федеральных округов, 59 конкурсантов из Подмосковья прошли в финал, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Чемпионат «Абилимпикс» — масштабное движение, направленное на профессиональную ориентацию, обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в соревнованиях позволяет продемонстрировать профессиональные навыки, повысить мотивацию и расширить карьерные возможности. Для работодателей это возможность найти квалифицированных и целеустремленных сотрудников.

В отборочных соревнованиях нашу команду представляли 117 человек: 45 студентов вузов и колледжей, 38 школьников и 34 специалиста. Все они соревновались в 46 компетенциях с представителями 28 субъектов Российской Федерации.

«Московская область вошла в тройку лидеров по числу финалистов среди регионов ЦФО. Такие результаты стали возможны благодаря системной работе образовательных организаций, профессиональному наставничеству, поддержке со стороны педагогов, экспертов и всех, кто вовлечен в развитие инклюзивного профессионального образования в Московской области», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Конкурсанты из Подмосковья демонстрировали свои навыки в таких компетенциях, как управление беспилотными летательными аппаратами, сборка и разборка электрического оборудования, разработка виртуальной и дополненной реальности и других.

В ведомстве напомнили, что движение «Абилимпикс» активно развивается в Московской области с 2015 года. За это время количество компетенций увеличилось с 10 до 96, число заявок — с 50 до более чем 1600. В регионе действует 34 конкурсные площадки, многие из которых организованы при поддержке работодателей и партнеров чемпионата.

Финал национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 30 октября по 2 ноября 2025 года в Москве, на базе Тимирязевского центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.