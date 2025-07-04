В Подмосковье организовали работу по комплексному соцобслуживанию детей с инвалидностью

Центр «Можайский» специализируется на комплексном социальном обслуживании детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Как отметил председатель комитета Андрей Голубев, «социальная поддержка инвалидов является традиционным приоритетом для органов всех ветвей государственной власти Московской области. Помимо федеральных программ социального обеспечения, наш регион предоставляет дополнительные меры. Это в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация по оплате ОСАГО, выделение технических средств реабилитации за счет регионального бюджета в дополнение к федеральной программе».

«Отдельное внимание уделяется детям-инвалидам в регионе. В Подмосковье на сегодняшний день проживает более 31 тысячи ребятишек, имеющих группу инвалидности», — рассказал Голубев.

Председатель комитета отметил одно из недавних нововведений — Мособлдумой был принят закон, которым изменены условия получения семьями ежегодной выплаты на ребенка-инвалида на период его обучения в школе. Теперь на нек могут претендовать родители, чьи дети обучаются в образовательных организациях других субъектов.

Заместитель начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Алла Моисеева рассказала о работе социальных центров в Подмосковье.

В Московской области работают 47 учреждений социального развития: 9 «добрых домов», 3 пансионата для реабилитации взрослых, 5 семейных центров для детей, 29 комплексных центров и центр «Ясенки», где проходят реабилитацию участники специальной военной операции.

В 29 социальных центрах открыто 110 отделений для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охват — около 15 тысяч детей ежегодно. Также есть 37 отделений для молодых инвалидов — это выпускники центров. Годовой охват составляет порядка 4 000 человек.

«Когда ребенок достигает восемнадцатилетнего возраста, наша задача — приложить все усилия, чтобы он к нам вернулся. Мы специально сделали центры комплексными, и эта комплексность заключается в преемственности: дети возвращаются, и мы уже оказываем помощь не как ребенку, а готовим его к взрослой жизни — развиваем трудовые и бытовые навыки, обеспечиваем постоянную дневную занятость. Именно для этого у нас существуют трудовые мастерские», — рассказала Алла Моисеева.

В Подмосковье также был запущен проект «Реабилитация на дому». Для этого организован 21 микроцентр — это мобильные бригады, которые посещают детей на дому. В состав бригад входят 9 специалистов: логопеды, массажисты, психологи, специалисты по ЛФК. Они оказывают 24 вида услуг.

«Это особенно актуально, когда дети проживают в отдаленных поселках, где транспорт ходит редко, а у родителей нет возможности привозить их на личном автомобиле. Кроме того, наши специалисты обучают не только ребенка, но и маму — как общаться, какие манипуляции проводить, чтобы отрабатывать эти навыки в повседневной жизни. Уже более 600 детей получили такие услуги», — рассказала представитель Минсоцразвития.

Три социальных центра — в Балашихе, Наро-Фоминске и Коломне, работают по программе «Мать и дитя». «Комплексная реабилитация невозможна без участия матерей, поэтому такой формат позволяет эффективно работать и с ребенком, и с родителем, особенно в рамках интенсивных курсов. Реабилитационный курс составляет 21 день. Мы принимаем детей с различными заболеваниями, включая ДЦП, нарушения опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также задержку речевого развития. Более 2000 детей и 1500 сопровождающих родителей уже прошли реабилитацию в этих центрах».

В регионе также активно развивается направление ранней помощи, поскольку «важно начинать реабилитационные мероприятия как можно раньше. Мы тесно сотрудничаем с Министерством здравоохранения, получая сведения о диагнозе ребёнка сразу после его постановки педиатром или узким специалистом. Как только информация поступает, специалисты колл-центра обрабатывают ее и передают по месту жительства ребенка. Сотрудники связываются с семьей, приглашают на реабилитацию, консультируют по мерам социальной поддержки и оказывают различные услуги: лечебную физкультуру, массаж, занятия с логопедом. Охват программы — около 1000 детей», — отметила Алла Моисеева.

В Подмосковье работает служба персональных помощников. Это специалисты, которые взаимодействуют с инвалидами и детьми-инвалидами, впервые получившими соответствующий статус. Сотрудники связываются с семьями, информируют о доступных мерах поддержки, помогают оформлять документы, в том числе на получение технических средств реабилитации. Они также рассказывают о центрах, приглашают на реабилитацию, содействуют в подборе школ и детских садов, консультируют по обеспечению лекарственными препаратами и при необходимости оказывают практическую помощь.

Московская область участвует в новом федеральном проекте, который стартовал в январе этого года. В рамках системы при установлении категории инвалидности оформляется электронный сертификат. Его номинал зависит от формы реабилитации — полустационарной (питание) или стационарной (проживание, сопровождаемое обслуживание).

В проекте задействовано 9 учреждений Московской области: 7 учреждений социального обслуживания, НИКИ детства и одна негосударственная организация («Огонек»). На данный момент 41 ребенок уже прошел курс реабилитации, а 23 продолжают его проходить.

Номинал сертификата варьируется от 85 000 до 110 000 рублей, срок его действия — 1 год.

В области реализуется проект «Мамино время». Для его реализации открыто 60 пунктов поддержки матерей практически во всех городских округах. В рамках проекта проводятся мероприятия, направленные на поддержание физической активности, развитие творческих способностей и реабилитацию. Мамы могут получить массаж, бьютипроцедуры, заниматься гимнастикой, фотографией, танцами и другими активностями. Уже более 3000 мам приняли участие в этом проекте.

Всего в Московской области функционирует 5 семейных центров и 2 стационарных отделения для детей, расположенных в «добрых домах». В учреждениях проживает более 1000 воспитанников.

Важным элементом реабилитации является обязательное получение образования. На данный момент обучаются 976 детей:

82 — на дошкольном образовании,

880 — на общем,

14 — на профессиональном и высшем.

В этом году 48 ребят уже завершили обучение.

Кроме этого, на базе семейных центров действует 44 мастерских. Здесь дети могут попробовать себя в разных профессиях, выбрать то, что им интересно, и развивать понравившиеся навыки. В мастерских обучаются более 800 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.