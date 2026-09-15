Минтранс Подмосковья сообщил о 5-балльных пробках в регионе во вторник утром

Загруженность дорог Подмосковья во вторник утром составила 5 баллов, затруднения наблюдаются на семи шоссе в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 15 сентября, составила 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения в направлении Москвы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Боровском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Минтранс рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в мессенджере MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.