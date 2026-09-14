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Минтранс Подмосковья сообщил о 5-балльных пробках в регионе в понедельник утром

Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром достигла 5 баллов, основные затруднения возникли на шоссе в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 14 сентября загруженность дорог Московской области составила 5 баллов. Основные затруднения движения в направлении Москвы наблюдались на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском и Пятницком шоссе.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало водителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.