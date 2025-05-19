Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 21 мая

Специалисты Минтранса Подмосковья в среду, 21 мая, проведут вебинары, которые помогут заявителям правильно подать документы на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе каждого вебинара пользователям разъясняется порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по конкретной услуге в сфере дорог и транспорта.

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00.

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00.

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00.

Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00.

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00.

Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — с 14:00 до 15:00.

Обслуживание единых транспортных карт Стрелка — с 15:00 до 16:00.

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30.

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00.

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00.

Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00.

Согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения Московской области — с 16:30 до 17:00.

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог — с16:30 до 17:00.

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области — 17:00 до 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.