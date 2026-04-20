Минтранс Подмосковья проведет вебинары 22 апреля

Вебинары по госуслугам Минтранса Подмосковья пройдут 22 апреля на региональном портале uslugi.mosreg.ru. Специалисты расскажут, как правильно подать документы, какие требования к ним предъявляются и по каким причинам возможен отказ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Онлайн-консультации охватят ключевые услуги ведомства. С 09:00 начнется разбор вопросов по согласованию размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог, а затем — по согласованию проектов организации дорожного движения.

Отдельные вебинары посвятят выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, внесению сведений о пропусках для грузового транспорта на МКАД, обслуживанию карт «Стрелка», а также переоформлению свидетельств на регулярные перевозки.

Во второй половине дня специалисты разберут вопросы предоставления земельных участков для строительства и реконструкции дорог, согласования границ участков, выдачи согласий на строительство и примыкание к автодорогам, а также оформления разрешений на выполнение авиационных работ. Участие доступно по ссылкам, размещенным на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.