Минтранс Подмосковья проведет 6 мая вебинары по госуслугам

Вебинары по государственным услугам пройдут 6 мая в Подмосковье для пользователей регионального портала uslugi.mosreg.ru. Специалисты разъяснят требования к документам и типичные ошибки при подаче заявок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты ведомства традиционно проведут онлайн-консультации в среду. Участникам расскажут, как корректно оформить документы, избежать отказов и подать заявления без ошибок через региональный портал госуслуг.

С 09:00 до 10:00 пройдет вебинар по согласованию размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения. С 10:00 до 11:00 разберут согласование проектов и схем организации дорожного движения, с 11:00 до 12:00 — порядок получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. С 12:00 до 13:00 специалисты объяснят порядок внесения сведений в реестр пропусков для въезда грузового транспорта на МКАД, а с 13:00 до 14:00 — согласование схем транспортного обслуживания территорий.

Во второй половине дня обсудят переоформление свидетельств по маршрутам регулярных перевозок, обслуживание карты «Стрелка» и выдачу разрешений на авиационные работы. С 16:30 до 17:00 запланированы консультации по предоставлению земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры, а также по согласованию границ участков и предварительному согласованию их предоставления. С 17:00 до 18:00 пройдет вебинар по выдаче согласия на строительство и реконструкцию в границах полос отвода и на примыкание к автодорогам Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.