Минтранс Подмосковья проведет 10 июня вебинары по госуслугам

Минтранс Подмосковья 10 июня проведет серию вебинаров по государственным услугам, доступным на региональном портале uslugi.mosreg.ru. Онлайн-консультации помогут заявителям правильно подготовить документы и избежать типичных ошибок при подаче заявок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары охватят вопросы согласования размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог, проектов организации дорожного движения, а также схем транспортного обслуживания территорий. Отдельные консультации посвятят выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, внесению сведений в реестр пропусков на въезд грузового транспорта на МКАД и обслуживанию карты «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.