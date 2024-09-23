Минтранс Подмосковья призывает водителей не терять бдительность на дорогах

Жара в Московской области постепенно спадает, и если днем температура в течение недели будет выше +20 градусов, то ночью местами возможно снижение до +10°, а то и до 0°. Также в конце недели синоптики прогнозируют усиление ветра и небольшой дождь. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения не терять бдительность на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Смена сезонов требует концентрации на дороге — не отвлекайтесь за рулем и будьте бдительны, выбирайте безопасную скорость. Особо аккуратно следует проезжать пешеходные зоны и повороты. В поворот нужно входить плавно на безопасной скорости. Резко сбрасывать газ в повороте нельзя.

«Не спешите, оценивайте ситуацию, держите дистанцию. Будьте предельно внимательны у пешеходных переходов — снижайте скорость до минимума и пропускайте пешеходов», — добавили в ведомстве.

Пешеходам следует не забывать носить световозвращатели в темное время суток, чтобы быть заметнее для автомобилистов, а также переходить дорогу только по переходам на разрешающий сигнал светофора, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.