Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными на поворотах

В связи с наступлением календарной зимы Минтранс Подмосковья напоминает водителям о том, что следует придерживаться «зимней манеры» вождения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Еще раз напомним об опасности езды на летней резине в зимнее время — обязательно поменяйте резину», — подчеркнули в ведомстве.

На дорогах следует быть осторожными и внимательными, особенно на поворотах. Следует соблюдать несколько правил:

1. Снижать скорость перед входом в поворот.

2. Выбирать оптимальную траекторию: заранее определить угол поворота, оценив видимость и протяженность участка.

3. Проходить поворот по плавно.

4. Сохранять контроль на всех этапах маневра.

«Снижение скорости перед поворотом — это не признак слабости, а показатель вашего профессионализма и заботы о безопасности», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Не входите в поворот резко на высокой скорости, не ускоряйтесь на выходе из поворота и не отпускайте руль для самопроизвольного выравнивания автомобиля после поворота — это опасно.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП не оставайтесь в машине или рядом с ней: уйдите за пределы проезжей части в безопасное место и позвоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.