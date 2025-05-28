Минтранс Подмосковья призывает мотоциклистов быть осторожнее за рулем

С 23 по 26 мая число ДТП с участием мототранспорта на дорогах Московской области выросло. Зафиксировано 21 ДТП с мототранспортом — почти 40% от всех дорожных аварий за минувшие четыре дня, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В авариях с участием мототранспорта с 23 по 26 мая погибли два человека и пострадали 19 человек. При этом 14 ДТП произошли в дневное время, самым аварийным днем стала пятница — в этот день было 7 ДТП», — рассказали в ведомстве.

Чаще всего происходили столкновения: встречные, попутные и боковые. Основные причины аварий — превышение скоростного режима, проезд мотоциклистов между рядами, в том числе между грузовым транспортом, а также невнимательность водителей автомобилей.

Среди водителей мототранспорта были и несовершеннолетние. Поэтому в ведомстве призвали родителей больше обращать внимание на досуг подростков и не допускать их к вождению мотоциклов.

Мотоциклистов призывают использовать защитную экипировку со световозвращающими элементами, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не ездить между рядами, не совершать резких маневров. А автомобилистов — смотреть в зеркала и оценивать дорожную ситуацию перед перестроениями, поворотами, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.