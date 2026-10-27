Минтранс Подмосковья призвал водителей заранее установить зимние шины

Минтранс Подмосковья рекомендовал автомобилистам подготовить машины к зиме и сменить летние шины до первого гололеда из-за ожидаемого на следующей неделе похолодания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Производители рекомендуют менять летние шины на зимние при среднесуточной температуре +5 °C и ниже. На холоде летняя резина теряет эластичность, сцепление с дорогой ухудшается. Даже на сухом асфальте автомобиль теряет управляемость, а тормозной путь увеличивается в несколько раз, что может привести к ДТП.

В холодное время нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Перед зимой необходимо проверить ремень ГРМ, тормозную систему, подвеску, свечи зажигания, износ тормозных колодок и других расходных элементов. Аккумулятор и клеммы при необходимости следует заменить.

Также рекомендуется заменить масляный, воздушный и салонный фильтры, проверить и при необходимости долить или заменить моторное масло, охлаждающую и тормозную жидкости. В перечень работ входят антикоррозийная обработка кузова, смазка дверных замков, установка зимних стеклоочистителей и заправка незамерзающей стеклоомывающей жидкости.

На дорогах важно избегать резких маневров, перестроений, быстрого разгона и экстренного торможения. Перед перекрестками и пешеходными переходами следует заранее снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.