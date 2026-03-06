Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД в выходные

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения в длинные праздничные выходные из-за ухудшения погоды. В регионе ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и усиление ветра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В преддверии праздников ведомство напомнило, что днем температура будет плюсовой, однако синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Возможны гололедица и порывы ветра до 15 м/с. Ночью столбики термометров могут опускаться до минус 4 градусов.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, избегать рискованных маневров и не садиться за руль в состоянии усталости или алкогольного опьянения. В праздничные дни на дорогах традиционно увеличивается поток автомобилей, при этом пешеходы могут быть менее внимательны.

Пешеходам напомнили о необходимости переходить проезжую часть только по переходам и на разрешающий сигнал светофора. Перед выходом на дорогу следует убедиться, что водители видят и готовы пропустить. В темное время суток и при плохой видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.