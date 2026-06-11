Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД в длинные выходные

Длинные праздничные выходные приведут к росту числа автомобилей на дорогах Подмосковья из-за поездок на дачи и в места отдыха. Жителей и гостей региона призвали строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в жаркую погоду, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области проходит «Неделя безопасности». В этот период администрации городских и муниципальных округов совместно с волонтерами проводят дежурства в местах притяжения жителей, чтобы напомнить о соблюдении правил дорожного движения.

Водителям рекомендуют снижать скорость у парков, детских площадок, зон отдыха и пешеходных переходов, соблюдать дистанцию и правила перестроения. Не следует садиться за руль в утомленном состоянии или после употребления алкоголя. При дальних поездках необходимо делать остановки каждые 2–3 часа на площадках отдыха или АЗС.

В пятницу и субботу синоптики прогнозируют температуру выше +30 градусов. Автомобилистам советуют парковаться в тени и не оставлять в машине детей и животных даже на короткое время. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, не отвлекаясь на телефон, а в темное время суток использовать световозвращатели.

Родителям напомнили о необходимости контролировать детей и не допускать их к управлению скутерами, мопедами и квадроциклами. При чрезвычайных ситуациях или ДТП нужно звонить по номеру 112.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.