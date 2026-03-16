Минтранс Подмосковья призвал не менять шины и не открывать мотосезон

Министерство транспорта Московской области рекомендовало водителям не спешить с заменой зимней резины и открытием мотосезона из-за переменчивой погоды в регионе. В межсезонье возможны перепады температуры, заморозки и гололедица, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что для межсезонья характерны резкие колебания температуры от плюсовых до отрицательных значений, ночные заморозки и гололедица. Дорожное покрытие может быстро меняться от сухого к мокрому, что повышает риск аварийных ситуаций.

«Особенность межсезонья — это скачки температуры от плюса до минуса, ночные заморозки и гололедица, покрытие на дороге может меняться от сухого к мокрому. Спокойствие, плавные движения, предусмотрительность — вот формула безопасной езды, когда на улице осадки, ветер и перепады температуры», — добавили в ведомстве.

Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также следует объезжать лужи или заранее снижать скорость, притормаживать перед поворотами, пешеходными переходами, на мостах, эстакадах, участках с уклоном и в низинах.

В случае чрезвычайной ситуации, поломки или ДТП не следует оставаться в автомобиле или рядом с ним. Необходимо отойти в безопасное место за пределами проезжей части и позвонить по номеру 112 для получения дальнейших инструкций и помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.