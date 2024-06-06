Минтранс Подмосковья призвал к бдительности во дворах и на парковках

За прошедшие 5 месяцев зафиксирован рост погибших в ДТП в Московской области на дворовых территориях и вблизи торговых центров, магазинов — с начала года погибли 13 человек в таких ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Одна из причин, почему происходят ДТП во дворах — это незнание сформированных привычек жителей данной дворовой территории. Зачастую местные сокращают путь по «народным тропам» к дому или мусорным контейнерам, дети играют на проездах у дома, и те, кто случайно заезжает во дворы и внутриквартальные проезды, не знают об этих привычных маршрутах и не успевают сориентироваться.

Кто чаще может нарушать правила из-за ограниченного времени или незнания особенностей дворовой территории: представители сервисов доставки как отдельным потребителям, так и магазинам, водители такси, которые ищут место для посадки/высадки пассажиров, пользователи каршеринга, сокращая себе время аренды, водители мусоровозов, которым приходится проезжать в узких проездах в условиях запаркованности.

Если вы пешеход, то будьте предельно внимательными и всегда оценивайте ситуацию: снизьте громкость, если слушаете что-то в наушниках, смотрите по сторонам, резко не выбегайте из-за припаркованных автомобилей. Помните, что припаркованные автомобили могут начать движение задним ходом, не заметив вас, поэтому будьте осторожны рядом с транспортом с работающим двигателем.

Если вы водитель, то всегда помните, что дворовая территория — территория пешеходов, которые имеют преимущество. Обязательно снижайте скорость до минимума, аккуратно двигайтесь задним ходом — ориентируйтесь не только на зеркала, убедитесь, что рядом с вами нет пешеходов. Не останавливайтесь на переходах или рядом сними, иначе вы будете создавать опасность для других водителей — они могут не заметить выходящего на проезд человека. Не заезжайте на тротуары, чтобы разгрузить автомобиль даже на пять минут, не создавайте неудобств. Также паркуйтесь правильно, не загораживая проезд другим автомобилистам, спецтехнике и экстренным службам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.