Минтранс Подмосковья приглашает молодых специалистов на бесплатную практику

Минтранс Подмосковья и «Мосавтодор» приглашают молодых специалистов, которые хотят работать в дорожной отрасли, на бесплатную практику. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Программа рассчитана на выпускников или студентов последних курсов профильных вузов, техникумов и колледжей. Молодые специалисты смогут повысить квалификацию и применить полученные знания на практике, погрузившись в производственные процессы дорожного строительства и ремонта.

После одного месяца успешного прохождения практики и получения диплома гарантировано трудоустройство.

Чтобы подать заявку и записаться на практику, необходимо отправить письмо по электронной почте: KonovalovNiA@mosreg.ru и указать ФИО, номер телефона, возраст, курс и место обучения.

«Будем рады видеть студентов и выпускников на практике в дорожно-транспортном комплексе Подмосковья», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: «Центральная ППК», МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.