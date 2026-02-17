Минтранс Подмосковья предупреждает о сильных морозах и метели 18–19 февраля

В ночь на 18 февраля в Подмосковье ожидаются морозы до -25 градусов, туман, изморозь и гололедица. Наиболее сложные погодные условия прогнозируются 19 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь на 18 февраля в Московской области температура опустится до -25 градусов, местами ожидаются туман и изморозь, на дорогах возможна гололедица. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в ночь на 19 февраля и в течение четверга: ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать повышенные меры предосторожности и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте во время сильных осадков. Оперативный штаб министерства контролирует дорожную ситуацию, направляет спецтехнику и эвакуаторы. Более 500 единиц техники Мосавтодора круглосуточно проводят противогололедную обработку и уборку снега, пояснил министр Марат Сибатулин.

До конца недели в регионе ожидается небольшой снег, дневная температура составит от -8 до -3 градусов, ночью — от -16 до -10 градусов, местами возможна гололедица. Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, быть особенно внимательными на поворотах, мостах, эстакадах и пешеходных переходах. Не следует парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями, перед выездом необходимо проверить техническое состояние машины.

В случае чрезвычайной ситуации или ДТП следует обращаться по телефону 112. Актуальная информация о дорожной обстановке доступна в официальном канале министерства в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.