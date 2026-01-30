Минтранс Подмосковья предупредил водителей о резком похолодании и гололедице

В выходные в Московской области ожидается понижение температуры до -24 градусов и гололедица. Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ближайшие выходные в Подмосковье прогнозируется резкое похолодание: температура ночью может опуститься до -24 градусов, местами ожидается гололедица. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона рекомендует водителям быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что специалисты Мосавтодора продолжают ликвидировать последствия снегопада, а также обрабатывают дорожную сеть против скользкости для обеспечения безопасного проезда.

Водителям советуют не отвлекаться на телефон во время движения, увеличивать дистанцию, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и быть особенно осторожными на поворотах, эстакадах, мостах, путепроводах и пешеходных переходах. При необходимости рекомендуется снижать скорость заранее и пропускать пешеходов.

Также автомобилистов просят правильно парковаться, не мешать уборке снега и не блокировать проезд экстренным службам и дорожной технике. Пешеходам советуют быть внимательными при переходе дороги, убедиться, что автомобили остановились, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо обращаться по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.