Минтранс Подмосковья предупредил о сильных заморозках и гололедице на дорогах

В выходные в Московской области ожидаются ночные заморозки до -29°, на дорогах возможна гололедица. Водителей и пешеходов просят соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье сильные ночные заморозки до -29° и образование гололедицы на дорогах. Для обеспечения безопасности специалисты Мосавтодора проведут превентивную обработку трасс противогололедными материалами, особое внимание уделят опасным участкам — поворотам, съездам, мостам и эстакадам.

В автобусах Мострансавто перед выходом на линию проверяют работоспособность отопления и оборудования для комфорта пассажиров, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Водителям рекомендуют быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, снижать скорость на поворотах и съездах, а также проявлять осторожность при парковке. Пешеходам советуют переходить дорогу только по оборудованным переходам, носить световозвращающие элементы в темное время суток и убеждаться в отсутствии приближающегося транспорта.

В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо звонить по номеру 112. При вынужденной остановке рекомендуется покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.