Минтранс Подмосковья предупредил о дождях 15–19 июня

Дожди и грозы ожидаются в Московском регионе с 15 по 19 июня, при этом до вечера 17 июня действует «желтый» уровень погодной опасности. Водителей и пешеходов призвали соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что во время осадков ухудшается видимость и увеличивается риск ДТП. Если гроза застала в пути, рекомендуется остановиться в безопасном месте и переждать непогоду. Не следует парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, открытыми навесами и мачтами освещения. По возможности лучше выбрать крытую парковку. Во время грозы не стоит выходить из автомобиля и находиться рядом с ним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.