Минтранс Подмосковья представил опыт цифрового управления дорогами делегации Якутска

Заместители министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели рабочую встречу с мэром Якутска Евгением Григорьевым, на которой обсудили современные методы содержания и ремонта дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области состоялась встреча заместителей министра Антона Батаева и Даниила Шевченко с делегацией Якутска во главе с мэром Евгением Григорьевым. Основной темой обсуждения стали инновационные подходы к содержанию и ремонту дорожной сети.

Представители Подмосковья рассказали о внедрении системы контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ) и использовании искусственного интеллекта для мониторинга состояния дорог. По словам Антона Батаева, благодаря ИИ обследование дорожной сети проводится в четыре раза быстрее, что позволяет оперативно выявлять дефекты покрытия, повреждения инфраструктуры и планировать необходимые работы.

Гостям из Якутска также продемонстрировали работу с тепловыми картами Единого центра управления регионом, который анализирует обращения жителей и помогает контролировать качество решения проблемных ситуаций.

В министерстве подчеркнули, что обмен опытом с другими регионами способствует повышению качества дорожных работ и улучшению безопасности для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.