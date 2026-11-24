Жители и гости Подмосковья совершили около 33 млн поездок на прокатных электросамокатах за сезон 2026 года — примерно на 10% больше, чем годом ранее. Сезон завершился, операторы начали вывозить технику в сервисные центры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов. В 2026 году пользователи совершили около 33 млн поездок. Для сравнения: в первый сезон работы кикшеринга в 2020 году было 175 тыс. поездок, а в 2025 году — около 30 млн. Операторы уже начали вывозить самокаты в сервисные центры.

«Они остаются востребованным видом транспорта для коротких поездок и все чаще используются в качестве транспорта «последней мили» — для проезда от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы», — отметили в ведомстве.

Средняя продолжительность поездки в этом сезоне составила 8,5 минуты, средняя дистанция — 1,2 км. Больше всего поездок совершили в Балашихе, Химках, Мытищах, Люберцах и Одинцовском округе. Лидером стала Балашиха с показателем около 6 млн поездок.

Пользователям было доступно около 38 тыс. средств индивидуальной мобильности. В регионе предусмотрено 1 758 парковок для электросамокатов. Инфраструктура для безопасного использования такого транспорта продолжает развиваться: специальные места для парковки помогают поддерживать порядок на улицах.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС — https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.