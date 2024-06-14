Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до грибных мест

В Московской области начался грибной сезон. Как добраться до мест сбора грибов на общественном транспорте рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Ориентиром для жителей и гостей региона могут стать железнодорожные станции, до которых можно доехать как на пригородных поездах, так и на автобусах.

Больше всего грибов в этом году заметили у ж/д станций Белорусского направления: Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово, где растут подосиновики, подберезовики и белые грибы. До некоторых из этих станций можно доехать и на 8 автобусных маршрутах.

Второе направление, куда можно отправиться на «охоту» за грибами — Волоколамское. Добраться до него можно до остановки «Станция МЦД Опалиха», куда следуют 5 маршрутов: № 833 «Станция МЦД Павшино — Станция МЦД Опалиха — Станция МЦД Павшино», № 833к «Станция МЦД Павшино — ЖК Опалиха О2», № 833к (Кирова) «ЖК Опалиха О2 — улица Кирова», № 120к «Станция МЦД Опалиха — Метро Тушинская», № 38к «Станция МЦД Опалиха — Благовещенская улица».

В Наро-Фоминском округе грибные места расположены рядом со станцией Победа, до которой можно доехать на автобусах маршрута № 55 «Платформа Победа — ж/д ст. Селятино» до остановки «Платформа Победа».

В Подольске также есть хорошие места для того, чтобы собрать пару корзинок грибов — доехать до них можно на пригородных поездах до станции Львовской и на автобусах 5 маршрутов: № 61 «Станция МЦД Подольск — Автовокзал Чехов», № 51 «Станция Львовская — Станция МЦД Подольск», № 42 «Станция Львовская — Романцево», № 52 «Станция Львовская — Станция МЦД Подольск» и № 54 «Станция Львовская — Молодежный», выйдя на остановке «Станция Львовская».

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Со списком маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.