Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до грибных мест

Октябрьские дождливые дни располагают к сбору грибов. Сейчас в регионе сезон лисичек, подберезовиков, сыроежек, опят, груздей. Как добраться до мест сбора грибов на общественном транспорте рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Проверенное любителями «тихой охоты» грибное место находится в городском округе Балашиха в Кучинском лесопарке, куда можно доехать по маршруту № 20 «Балашиха-2 – Агрогородок» до остановочного пункта «НИИ Радио». На юге Московской области грибники соберут не одну корзинку в Подольске, в районе станции Львовская – добраться до локации можно по четырем автобусным маршрутам: № 42 «ст. Львовская – Романцево», № 51 «ст. МЦД Подольск – ЗИО – ст. Львовская», № 54 «Молодежный – ст. Львовская – Матвеевское», № 61 «ст. МЦД Подольск – ст. Чехов».

Доехав на автобусах по маршрутам № 44 «Хованское – ст. Дедовск – ст. Снегири» и № 45 «ст. Дедовск – Дедово-Талызино» до деревни Селиваниха городского округа Истра, также можно удачно «поохотиться».

Хорошее место для сбора грибов – Клязьминский лесопарк. К локации ведут маршруты №31 «ст. Мытищи – Марфино» и № 302 «Троицкое – Москва (м. Алтуфьево)». Ближайшая остановка – «Клязьминский лесопарк».

Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.